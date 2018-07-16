Протесты в Никарагуа: погибли более 10 демонстрантов

В правительстве отказались от официальных комментариев

В результате протестов в Никарагуа погибли по меньшей мере 10 человек. Об этом заявил представитель Никарагуанской ассоциации по правам человека Альваро Лейва, передает Reuters.

"В настоящее время мы говорим о более чем 10 смертельных случаях", - заявил Лейва.

Как сообщается, демонстранты были убиты, когда правительственные войска атаковали общину Монимбо и близлежащий город Масая, примерно в 25 километрах (16 миль) к юго-востоку от столицы Манагуа.

Вместе с тем, в правительстве отказались от официальных комментариев.

Ранее, 14 июля, в столице Никарагуа Манагуа вооруженные сторонники правительства атаковали Национальный автономный университет, в результате чего погибли двое людей, возводивших баррикады на территории учебного заведения.

Отметим, протесты начались еще 18 апреля в столице Манагуа и городе Леон в ответ на решение правительства продвигать реформы национальной системы социальной защиты в ответ на финансовый кризис.

По состоянию на июль в ходе протестов в Никарагуа погибли уже свыше 350 человек.

Напомним, Соединенные Штаты Америки ввели санкции против трех чиновников Никарагуа из-за нарушений прав человека и коррупции.