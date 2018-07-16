Протести в Нікарагуа: загинули більше 10 демонстрантів

В уряді відмовилися від офіційних коментарів

У результаті протестів у Нікарагуа загинули щонайменше 10 осіб. Про це заявив представник Нікарагуанської асоціації з прав людини Альваро Лейва, передає Reuters.

"В даний час ми говоримо про більш ніж 10 смертельних випадків", - заявив Лейва.

Як повідомляється, демонстранти були вбиті, коли урядові війська атакували громаду Монімбо і сусіднє місто Масая, приблизно в 25 кілометрах (16 миль) на північний схід від столиці Манагуа.

Разом з тим, в уряді відмовилися від офіційних коментарів.

Раніше, 14 липня, в столиці Нікарагуа Манагуа озброєні прихильники уряду атакували Національний автономний університет, в результаті чого загинуло двоє людей, які зводили барикади на території навчального закладу.

Зазначимо, протести почалися ще 18 квітня в столиці Манагуа і місті Леон у відповідь на рішення уряду просувати реформи національної системи соціального захисту у відповідь на фінансову кризу.

Станом на липень в ході протестів в Нікарагуа загинули вже понад 350 осіб.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки ввели санкції проти трьох чиновників Нікарагуа через порушення прав людини і корупції.