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США ввели санкции против трех никарагуанских чиновников

НовостиПолитика    06.07.2018 - 02:23
Фото: США (flickr.com/usembassykyiv)
Фото: США (flickr.com/usembassykyiv)

США ввели санкции из-за нарушения прав человека и коррупции

Соединенные Штаты Америки (США) ввели санкции против трех чиновников Никарагуа из-за нарушений прав человека и коррупции. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, под санкции попали Франсыско Хавьер Диаз Мадрис, комиссар полиции Никарагуа, Фидель Антонио Морено Брионес, секретарь мэрии Манагу, а также Хосе Франсиско Лопес Сентено, президент государственной нефтяной компании Petronic.

"Насилие, совершенное правительством никарагуанского президента Даниэлем Ортегой против никарагуанского народа, и усилия тех, кто близок к режиму Ортеги, незаконно обогащает себя, является глубоко тревожным и абсолютно неприемлемым", - сообщил секретарь по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделькер.

Напомним, ранее сообщалось, что в Никарагуа возобновились многотысячные протесты в связи с гибелью 43 протестующих. Люди требовали наказать убийц. 28 апреля католическая церковь организовала марш, на который вышли студенты, пенсионеры и фермеры.

Отмечается, что это самая масштабная волна протестов за 11 лет президентства Даниэля Ортеги. Протесты заставили Ортегу отозвать реформу, освободить арестованных, ослабить давление на СМИ и призвать демонстрантов к политическому диалогу.

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Никарагуа, Санкции  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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