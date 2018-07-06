США ввели санкции против трех никарагуанских чиновников

США ввели санкции из-за нарушения прав человека и коррупции

Соединенные Штаты Америки (США) ввели санкции против трех чиновников Никарагуа из-за нарушений прав человека и коррупции. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, под санкции попали Франсыско Хавьер Диаз Мадрис, комиссар полиции Никарагуа, Фидель Антонио Морено Брионес, секретарь мэрии Манагу, а также Хосе Франсиско Лопес Сентено, президент государственной нефтяной компании Petronic.

"Насилие, совершенное правительством никарагуанского президента Даниэлем Ортегой против никарагуанского народа, и усилия тех, кто близок к режиму Ортеги, незаконно обогащает себя, является глубоко тревожным и абсолютно неприемлемым", - сообщил секретарь по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделькер.

The sanctions on Francisco Javier Diaz Madriz, Fidel Antonio Moreno Briones, and Jose Francisco Lopez Centeno show the United States will expose and hold accountable those responsible for the #Nicaragua government’s ongoing violence and intimidation campaign against its people. pic.twitter.com/NVPRbwXJEw — Heather Nauert (@statedeptspox) July 5, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что в Никарагуа возобновились многотысячные протесты в связи с гибелью 43 протестующих. Люди требовали наказать убийц. 28 апреля католическая церковь организовала марш, на который вышли студенты, пенсионеры и фермеры.

Отмечается, что это самая масштабная волна протестов за 11 лет президентства Даниэля Ортеги. Протесты заставили Ортегу отозвать реформу, освободить арестованных, ослабить давление на СМИ и призвать демонстрантов к политическому диалогу.