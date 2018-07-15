В Никарагуа в ходе протестов за выходные погибли 7 человек

Антиправительственные акции продолжаются в Никарагуа с 18 апреля

В столице Никарагуа Манагуа вооруженные сторонники правительства атаковали в субботу, 14 июля, Национальный автономный университет, в результате чего погибли двое людей, возводивших баррикады на территории учебного заведения. Об этом сообщает CNN.

Как отмечает издание, атака продолжалась несколько часов, заставляя студентов из университета, в том числе уже раненых, искать убежища в соседней церкви Божественного милосердия.

Кроме того, как сообщил портал La Prensa, по информации Никарагуанской ассоциации по правам человека, еще пять человек были убиты в воскресенье, 15 июля, в ходе акций протеста в разных районах Никарагуа.

Так, по данным правозащитников, люди погибли в населенных пунктах Дириа, Дириомо, Никиноомо и Катарина в департаменте Гранада и еще один человек - в департаменте Масайя, еще несколько человек были ранены.

Вооруженные проправительственные силы атаковали возведенные жителями баррикады рано утром в воскресенье.

Отметим, протесты начались еще 18 апреля в столице Манагуа и городе Леон в ответ на решение правительства продвигать реформы национальной системы социальной защиты в ответ на финансовый кризис.

По состоянию на июль в ходе протестов в Никарагуа погибли уже свыше 350 человек.

Напомним, Соединенные Штаты Америки ввели санкции против трех чиновников Никарагуа из-за нарушений прав человека и коррупции.