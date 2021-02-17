Протесты в Москве: задержали более 5 тысяч человек

Сегодня уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что в столице на акциях протеста 23 января и в последующие дни были задержаны около 5 тысяч человек. Большое количество из них - несовершеннолетние.

"Согласно данным Главного управления МВД России по Москве, в период проведения несогласованных акций 23 января, 31 января, 2 февраля, в последующие дни было задержано порядка 5 тыс. человек", - сказала Потяева.

По ее словам, после этих акций она получила 90 обращений.

Она также добавила, что полиция проводит более 100 проверок по фактам получения гражданами телесных повреждений от действий правоохранителей во время протестов в конце января - начале февраля.