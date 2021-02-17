Протести в Москві: затримали понад 5 тисяч осіб

Сьогодні уповноважений з прав людини в Москві Тетяна Потяєва заявила, що в столиці на акціях протесту 23 січня і в наступні дні були затримані близько 5 тисяч осіб. Велика кількість з них - неповнолітні.

"Згідно з даними Головного управління МВС Росії по Москві, в період проведення неузгоджених акцій 23 січня, 31 січня, 2 лютого, в наступні дні було затримано близько 5 тисяч осіб", - сказала Потяєва.

За її словами, після цих акцій вона отримала 90 звернень.

Вона також додала, що поліція проводить понад 100 перевірок за фактами одержання громадянами тілесних ушкоджень від дій правоохоронців під час протестів в кінці січня - початку лютого.