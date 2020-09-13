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Протести у Мінську: оператор знову обмежив інтернет

Мінськ, Неділя 13 вересня 2020 15:13
Протести у Мінську: оператор знову обмежив інтернет
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Білоруський мобільний оператор "А1" обмежив роботу мобільного інтернету в Мінську, де сьогодні проходять акції протесту. Пропускна здатність була знижена на вимогу уповноважених державних органів.

Про це йдеться в оголошені на сторінці мобільного оператора у Twitter.

Як пояснює оператор, виконання вимог державних органів призведе до погіршення якості сервісу або тимчасової недоступності послуги інтернету.

"Про відновлення коректного доступу буде повідомлено, як тільки це стане можливим. Сподіваємося на швидке відновлення обслуговування", - заявив "А1".

Протести у Мінську: оператор знову обмежив інтернет

Нагадаємо, у містах Білорусі 36-день поспіль виходять на акції протесту. У Мінську планується масштабний "Марш перемоги".

Перед початком акції протесту силовики у Мінську почали затримувати мітингувальників.

Крім того, у центр Мінська стягують військових та бронетехніку.

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