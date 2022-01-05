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Протесты в Казахстане: Токаев не исключил возможность роспуска парламента

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не исключил принятия решения о роспуске парламента страны. На такой шаг он может пойти из-за массовых протестов по Казахстану, которые были спровоцированы резким подорожанием сжиженного газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медуза".

Токаев также пообещал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов в Казахстане.

Как известно, в начале января в Казахстане начались протесты из-за резкого удорожания сжиженного газа. Цена на газ выросла вдвое и достигла 120 тенге (около 8 гривен). Вчера эти протесты переросли в беспорядки, продолжившиеся сегодня захватом и поджогом админзданий.

Напомним, сегодня утром Токаев направил правительство Казахстана в отставку и назначил временного премьера.

На фоне беспорядков сначала у Алматы, а сегодня в Нур-Султане ввели чрезвычайное положение.

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Казахстан