Протести в Казахстані: Токаєв не виключив можливість розпуску парламенту

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв не виключив ухвалення рішення про розпуск парламенту країни. На такий крок він може піти через масові протести по Казахстану, які були спровоковані різким здорожчанням скрапленого газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медуза".