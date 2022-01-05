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Протести в Казахстані: Токаєв не виключив можливість розпуску парламенту

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Казахстан, Середа 05 січня 2022 14:06
Протести в Казахстані: Токаєв не виключив можливість розпуску парламенту Фото: Касим-Жомарт Токаєв, президент Казахстану (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв не виключив ухвалення рішення про розпуск парламенту країни. На такий крок він може піти через масові протести по Казахстану, які були спровоковані різким здорожчанням скрапленого газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медуза".

Токаєв також пообіцяв розглянути можливість проведення позачергових парламентських виборів в Казахстані.

Як відомо, на початку січня в Казахстані почалися протести через різке здорожчання скрапленого газу. Ціна на газ виросла вдвічі та досягла 120 тенге (близько 8 гривень). Вчора ці протести переросли у заворушення, які продовжилися сьогодні захопленням та підпалом адмінбудівель.

Нагадаємо, сьогодні вранці Токаєв відправив уряд Казахстану у відставку та призначив тимчасового прем'єра.

На тлі заворушень спочатку в Алмати, а сьогодні в Нур-Султані ввели надзвичайний стан.

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