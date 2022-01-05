ru ua
Ср, 05 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Протесты в Казахстане. Просят ли украинцы об эвакуации: ответ Кулебы

Новина українською →
Киев, Среда 05 января 2022 16:44
Протесты в Казахстане. Просят ли украинцы об эвакуации: ответ Кулебы Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на протесты в Казахстане. Посольство еще не получило ни одного сообщения от граждан Украины об угрозе их жизни и безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.

Он призвал украинцев регистрироваться в системе "Друг", в случае угрозы жизни сообщать посольству.

"По состоянию на сейчас посольство в Казахстане не получило ни одного сообщения от граждан Украины относительно угрозы жизни и безопасности... Граждане должны избегать участия в массовых мероприятиях, которые могут угрожать их жизни и здоровью", - отметил он.

Напомним, в Казахстане на фоне массовых протестов отключили проводной интернет и голосовую связь.

Отметим, столица Казахстана ввела режим чрезвычайного положения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Казахстан Дмитрий Кулеба
NEWS
Казахстан накаляется. Баррикады, штурмы и полиция на стороне народа: падет ли власть
Казахстан накаляется. Баррикады, штурмы и полиция на стороне народа: падет ли власть
DAILY
Гражданские в засаде. Как киевская терроборона готовится встречать врага
Стас Козлюкдля РБК-Украина Гражданские в засаде. Как киевская терроборона готовится встречать врага