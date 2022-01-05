Протесты в Казахстане. Просят ли украинцы об эвакуации: ответ Кулебы
Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на протесты в Казахстане. Посольство еще не получило ни одного сообщения от граждан Украины об угрозе их жизни и безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.
Он призвал украинцев регистрироваться в системе "Друг", в случае угрозы жизни сообщать посольству.
"По состоянию на сейчас посольство в Казахстане не получило ни одного сообщения от граждан Украины относительно угрозы жизни и безопасности... Граждане должны избегать участия в массовых мероприятиях, которые могут угрожать их жизни и здоровью", - отметил он.