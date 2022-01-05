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Протести в Казахстані. Чи просять українці про евакуація: відповідь Кулеби

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Київ, Середа 05 січня 2022 16:44
Протести в Казахстані. Чи просять українці про евакуація: відповідь Кулеби Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на протести в Казахстані. Посольство ще не отримало жодного повідомлення від громадян України щодо загрози їх життю і безпеці.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.

Він закликав українців реєструватися в системі "Друг", у разі загрози життю повідомляти посольство.

"Станом на зараз посольство в Казахстані не отримало жодного повідомлення від громадян України щодо загрози життю і безпеці... Громадяни мають уникати участі у масових заходах, які можуть загрожувати їх життю і здоров'ю", - зазначив він.

Нагадаємо, у Казахстані на тлі масових протестів відключили провідний інтернет і голосовий зв'язок.

Зазначимо, столиця Казахстану ввела режим надзвичайного стану.

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Казахстан Дмитро Кулеба
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