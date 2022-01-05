Протесты в Казахстане: премьер Армении начал консультации с главами стран ОДКБ

Премьер Армении Никол Пашинян начал консультации с главами стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с ситуацией в Казахстане . Накануне он провел телефонный разговор с президентом страны Касымом-Жомаром Токаевым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Пашиняна.

По его словам, он провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касымом-Жомаром Токаевым о сложившейся в стране ситуации. Пашинян отметил, что казахский лидер попросил его о помощи со стороны ОДКБ.

"Как председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ немедленно приступаю к консультациям с руководителями государств-членов организации", - добавил премьер Армении.