Протести в Казахстані: прем'єр Вірменії почав консультації з главами країн ОДКБ

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян почав консультації з главами країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) у зв'язку з ситуацією в Казахстані . Напередодні він провів телефонну розмову з президентом країни Касимом-Жомаром Токаєвим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Пашиняна.

За його словами, він провів телефонну розмову з президентом Казахстану Касимом-Жомаром Токаєвим про ситуацію, що склалася в країні. Пашинян зазначив, що Казахський лідер попросив його про допомогу з боку ОДКБ.

"Як голова Ради колективної безпеки ОДКБ негайно приступаю до консультацій з керівниками держав-членів організації", - додав прем'єр Вірменії.