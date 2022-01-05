ru ua
Ср, 05 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Протести в Казахстані: прем'єр Вірменії почав консультації з главами країн ОДКБ

Новость на русском →
Єреван, Середа 05 січня 2022 21:43
Протести в Казахстані: прем'єр Вірменії почав консультації з главами країн ОДКБ Фото: прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян (facebook.com/nikol pashinyan)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян почав консультації з главами країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) у зв'язку з ситуацією в Казахстані. Напередодні він провів телефонну розмову з президентом країни Касимом-Жомаром Токаєвим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Пашиняна.

За його словами, він провів телефонну розмову з президентом Казахстану Касимом-Жомаром Токаєвим про ситуацію, що склалася в країні. Пашинян зазначив, що Казахський лідер попросив його про допомогу з боку ОДКБ.

"Як голова Ради колективної безпеки ОДКБ негайно приступаю до консультацій з керівниками держав-членів організації", - додав прем'єр Вірменії.

Нагадаємо, ввечері 5 січня в Алмати почалася антитерористична операція для придушення масових акцій протесту.

Зазначимо, раніше Касим-Жомар Токаєв попросив ОДКБ про допомогу в придушенні акцій протесту.

Як повідомляло РБК-Україна, до складу ОДКБ входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. В рамках організації країни-учасниці договору можуть надсилати свої війська до Казахстану.

Читайте РБК-Україна в Google News
Казахстан Армения Нікол Пашинян
NEWS
Казахстан накаляється. Барикади, штурми і поліція на боці народу: чи впаде влада
Казахстан накаляється. Барикади, штурми і поліція на боці народу: чи впаде влада
DAILY
Цивільні у засідці. Як київська тероборона готується зустрічати ворога
Стас Козлюкдля РБК-Україна Цивільні у засідці. Як київська тероборона готується зустрічати ворога