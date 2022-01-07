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Протесты в Казахстане: Армения отправила своих военных для участия в миссии ОДКБ

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Казахстан, Пятница 07 января 2022 14:56
Протесты в Казахстане: Армения отправила своих военных для участия в миссии ОДКБ Фото: военные Армении отправились в Казахстан (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Организация Договора коллективной безопасности (ОДКБ) продолжает отправлять свои силы в Казахстан. От Армении в страну отправили 100 "миротворцев".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Армении.

Решение о прибытии военных в Казахстан власти Армении приняли утром 7 января. В Минобороны Армении заявили, что войска вводят в Казахстан в соответствии с решением Совбеза Организации Договора коллективной безопасности.

Так, 7 января "миротворцев" отправили на самолете в страну для подавления протестов. При этом власти Армении утверждают, что военные будут привлечены только для охраны объектов критической инфраструктуры. Однако ранее в ОДКБ одобрили использование оружия "миротворцами" против митингующих.

Напомним, протесты в Казахстане возобновились на западе страны. В частности, мирный митинг проходит в Жанаозене.

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