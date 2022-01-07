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Протести у Казахстані: Вірменія відправила своїх військових для участі у місії ОДКБ

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Казахстан, П'ятниця 07 січня 2022 14:56
Протести у Казахстані: Вірменія відправила своїх військових для участі у місії ОДКБ Фото: військові Вірменії вирушили до Казахстану (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Організація Договору колективної безпеки (ОДКБ) продовжує надсилати свої сили до Казахстану. Від Вірменії до країни відправили 100 "миротворців".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Вірменії.

Рішення про прибуття військових до Казахстану влада Вірменії ухвалила вранці 7 січня. У Міноборони Вірменії заявили, що війська вводять до Казахстану відповідно до рішення Ради безпеки Організації Договору колективної безпеки.

Так, 7 січня "миротворців" відправили літаком до країни для придушення протестів. При цьому влада Вірменії стверджує, що військові будуть залучені лише для охорони об'єктів критичної інфраструктури. Проте раніше в ОДКБ схвалили використання зброї "миротворцями" проти мітингувальників.

Нагадаємо, протести у Казахстані відновилися на заході країни. Зокрема, мирний мітинг відбувається у Жанаозені.

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