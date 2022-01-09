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Протесты в Казахстане. Во время обстрела погибли три ребенка

Автор: Иванна Шовкун

В результате беспорядков в Казахстане погибли три ребенка. Они попали под обстрелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Sputnik Казахстан" в Telegram.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин, два трагических случая произошли 7 января. Вечером авто с детьми попало под обстрел на площади в Алматы. В машине находились трое детей. 4-летняя девочка, которая ехала с дядей, погибла. Еще двое детей пострадали, 15-летняя девочка находится в реанимации с пулевым ранением.

Днем 7 января в 13:30 огнестрельное ранение получил другой ребенок - 8-летняя девочка. В Казахстане подтверждена гибель троих детей.

Напомним, в Казахстане количество задержаний приближается к 6 тысячам. Еще в восемь утра сообщалось о 5135 случаях.

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Казахстан