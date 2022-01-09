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Протести у Казахстані. Під час обстрілу загинули троє дітей

Автор: Іванна Шовкун

Внаслідок заворушень у Казахстані загинули троє дітей. Вони потрапили під обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Sputnik Казахстан" в Telegram.

За словами уповноваженого з прав дитини в Казахстані Аружан Саїн, два трагічні випадки сталися 7 січня. Увечері авто з дітьми потрапило під обстріл на площі Алмати. У машині було троє дітей. 4-річна дівчинка, яка їхала з дядьком, загинула. Ще двоє дітей постраждали, 15-річна дівчинка перебуває в реанімації з кульовим пораненням.

Вдень 7 січня о 13:30 вогнепальне поранення отримала інша дитина – 8-річна дівчинка. У Казахстані підтверджено загибель трьох дітей.

Нагадаємо, в Казахстані кількість затримань наближається до 6 тисяч. Ще о восьмій ранку повідомлялося про 5135 випадків.

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Казахстан