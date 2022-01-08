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Протесты в Казахстане: на 10 января объявили траур по жертвам столкновений

Автор: Артем Горовенко

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил на 10 января по жертвам столкновений в ходе протестов и массовых беспорядков. На сегодня известно о порядка 40 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-секретаря Токаева Берика Уали.

"В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура", - сообщил он.

Отметим, по официальным данным, в ходе столкновений погибли 44 человека, в том числе 18 силовиков.

Напомним, ранее сообщалось, что число задержанных на беспорядках и протестах в Казахстане превысило 4 400 человек, среди них есть иностранцы.

Протесты в Казахстане продолжаются с начала января 2022 года, люди массово вышли на улицы, выражая недовольство резким подорожанием автомобильного газа. Кроме того, участники протестов выдвили политические требования, в дальнейшем начались столкновения с силовиками, захват административных зданий и мародерство.

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Казахстан