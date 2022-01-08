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Протести в Казахстані: на 10 січня оголосили траур за жертвами зіткнень

Автор: Артем Горовенко

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив на 10 січня за жертвами зіткнень в ході протестів і масових заворушень. На сьогодні відомо про близько 40 загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-секретаря Токаєва Берика Уалі.

"У зв'язку з численними людськими жертвами в результаті трагічних подій у ряді регіонів країни президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прийняв рішення оголосити 10 січня 2022 року днем загальнонаціональної жалоби", - повідомив він.

Зазначимо, за офіційними даними, в ході зіткнень загинули 44 особи, в тому числі 18 силовиків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість затриманих на заворушеннях і протестах в Казахстані перевищила 4 400 осіб, серед них є іноземці.

Протести в Казахстані тривають з початку січня 2022 року, люди масово вийшли на вулиці, висловлюючи невдоволення різким подорожчанням автомобільного газу. Крім того, учасники протестів висували політичні вимоги, надалі почалися зіткнення з силовиками, захоплення адміністративних будівель і мародерство.

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Казахстан