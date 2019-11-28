Протесты в Ираке: число погибших снова возросло

В Ираке сегодня во время массовых протестов, которые длятся 2 месяца, погибли еще 28 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что уже как минимум 350 человек были убиты и сотни получили ранения во время протестов за два месяца.

"По меньшей мере 24 человека погибли 28 ноября в южном городе Нассирия, когда силовики применили боевые патроны и слезоточивый газ, чтобы разблокировать два мосты, перекрыты протестующими. По сообщению медиков и служб безопасности, митингующие подожгли полицейский участок", - говорится в сообщении.

Также боевые пули использовались на мосту Аграр в Багдаде, когда протестующие пытались попасть в так называемую "Зеленую зону". Там расположены здания парламента и правительства. Во время этого четверо людей погибли.

Известно о пострадавших в столкновениях в южном городе Наджаф.

Напомним, 21 ноября сообщалось, что в результате стрельбы в Багдаде во время протестов погибли четыре человека и еще 48 получили ранения.

Как сообщало РБК-Украина, правозащитная организация Amnesty International призвала официальный Багдад положить конец убийствам демонстрантов. Правозащитники считают, что власти Ирака должна привлечь к ответственности всех сотрудников сил безопасности, причастные к гибели участников антиправительственных акций.

Добавим, что 25 октября в Ираке началась новая волна протестов, которая охватила несколько провинций. Люди протестовали против коррупции в правительстве, безработицы и отсутствия базовых услуг.