Протести в Іраку: кількість загиблих знову зросла

В Іраку сьогодні під час масових протестів, які тривають 2 місяці, загинули ще 28 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що вже як мінімум 350 людей були вбиті та сотні отримали поранення під час протестів за два місяці.

"Щонайменше 24 людини загинули 28 листопада в південному місті Насірія, коли силовики застосували бойові патрони та сльозогінний газ, щоб розблокувати два мости, перекриті протестувальниками. За повідомленням медиків та безпекових служб, мітингарі підпалили поліцейський відділок", - йдеться у повідомленні.

Також бойові кулі використовувалися на мосту Аграр у Багдаді, коли протестувальники намагалися потрапити до так званої "Зеленої зони". Там розташовані будівлі парламенту та уряду. Під час цього четверо людей загинули.

Відомо про постраждалих у сутичках в південному місті Наджаф.

Нагадаємо, 21 листопада повідомлялося, що в результаті стрілянини в Багдаді під час протестів загинули чотири людини і ще 48 отримали поранення.

Як повідомляло РБК-Україна, правозахисна організація Amnesty International закликала офіційний Багдад покласти край вбивствам демонстрантів. Правозахисники вважають, що влада Іраку повинна притягнути до відповідальності всіх співробітників сил безпеки, причетних до загибелі учасників антиурядових акцій.

Додамо, що 25 жовтня в Іраку почалася нова хвиля протестів, яка охопила кілька провінцій. Люди протестували проти корупції в уряді, безробіття і відсутності базових послуг.