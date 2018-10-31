Протесты на Харьковском шоссе: электроснабжение ЖК восстановлено

Фото: ЖК "Мега Сити" (wikipedia.org)

Представители ОСМД домов на Харьковском шоссе заключили договор с ДТЭК

В Киеве восстановлено электроснабжение ЖК "Мега Сити" на Харьковском шоссе, которое было отключено за долги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Сообщается, что компания ДТЭК "Киевские электросети" обещала восстановить электроснабжение после уплаты должниками 250 тыс. гривен долга, что составляет десятую часть от общей суммы долга. На счету ОСМД были резервные средства, из которых и была уплачена указанную сумму.

Как отмечается, по словам участницы протестов на Харьковском шоссе Ольги Мозговой, представители ОСМД домов на Харьковском шоссе заключили договор с ДТЭК.

Согласно заключенному договору, сегодня 31 октября ЖК должны предоставить график на следующие 8 месяцев по погашению задолженности, а также уплатить 250 тыс. гривен, после чего будет восстановлено электроснабжение. Кроме того, согласно договору, ежемесячно в домах будут проводиться расчеты и будет определятся вклад каждого дома в долги.

"Все осталось в подвешенном состоянии. Фактически на нас хотят повесить долг еще застройщика", - заявила Мозговая.

Кроме того, "Громадське", ссылаясь на "Киевские электросети", сообщает, что по состоянию на октябрь 2018 года сумма долга трех домов составляет почти 3 млн гривен и компания хочет, чтобы он был погашен до июля 2019 года.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня утром, 31 октября, в Киеве на Харьковском шоссе протестующие перекрыли движение из-за отключения электроснабжения. Соответствующие действия протестующих привели к изменениям в движении транспорта и пробкам на дорогах.

Кроме того, сообщалось, что ЖК на Харьковском шоссе отключили от электроснабжения за долг в 2 млн гривен.