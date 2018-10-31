Протести на Харківському шосе: електропостачання ЖК відновлено

Фото: ЖК "Мега Сіті" (wikipedia.org)

Представники ОСББ будинків на Харківському шосе уклали договір з ДТЕК

У Києві відновлено електропостачання ЖК "Мега Сіті" на Харківському шосе, яке було відключено через борги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Повідомляється, що компанія ДТЕК "Київські електромережі" обіцяла відновити електропостачання після сплати боржниками 250 тис. гривень боргу, що становить десяту частину від загальної суми боргу. На рахунку ОСББ були резервні кошти, з яких і було сплачено вказану суму.

Як зазначається, за словами учасниці протестів на Харківському шосе Ольги Мозгової, представники ОСББ будинків на Харківському шосе уклали договір з ДТЕК.

Відповідно до укладеного договору, сьогодні 31 жовтня ЖК мають надати графік на наступні 8 місяців щодо погашення заборгованості, а також сплатити 250 тис. гривень, після чого буде відновлено електропостачання. Крім того, відповідно до договору, щомісяця у будинках проводитимуться розрахунки та визначитиметься внесок кожного будинку у борги.

"Усе залишилося в підвішеному стані. Фактично на нас хочуть повісити борг ще забудовника", - заявила Мозгова.

Крім того, "Громадське", посилаючись на "Київські електромережі", повідомляє, що станом на жовтень 2018 року сума боргу трьох будинків складає майже 3 млн гривень і компанія хоче, щоб його було погашено до липня 2019 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні вранці, 31 жовтня, у Києві на Харківському шосе протестувальники перекрили рух через відключення електропостачання. Відповідні дії протестувальників призвели до змін у русі транспорту та заторів на дорогах.

Крім того, повідомлялося, що ЖК на Харківському шосе відключили від електропостачання через борг у 2 млн гривень.