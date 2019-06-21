Протесты в Грузии: ранены несколько сотен человек

По словам врачей, пострадавшие в тяжелом состоянии
В ходе протестов в Грузии ранения получили несколько сотен человек. Об этом сообщает местное издание rustavi2.ge.
Вместе с тем издание не уточняет количество пострадавших.
"Несколько сотен человек получили ранения на проспекте Руставели. Точное количество пострадавших пока не может быть определено. Они располагаются в разных больницах. Большинство из них находятся в Ингороквской больнице", - сообщает издание.
Врачи отмечают, что состояние пациентов тяжелое. Указано, что ранения участников митинга - в основном от резиновых пуль в области головы и конечностей.
Также сообщается, что у нескольких людей есть пулевые ранения в области глаз.
Кроме того, сообщается, что среди раненых есть работники СМИ: журналист Тамар Багашвили и оператор Леван Меликидзе.
Также стоит подчеркнуть, по данным грузинского издания Fortuna, в больницу с ранением резиновой пулей, выпущенной из полицейского оружия, с проспекта Руставели забрали журналистку. По предварительным данным, девушка потеряла глаз.
Напомним, ранее сообщалось, что в грузинской столице Тбилиси в результате стычек во время демонстраций вечером 20 июня пострадали 14 митингующих. По данным Министерства здравоохранения Грузии, увечия также получили 38 правоохранителей.
Как писало РБК-Украина, правоохранители по состоянию на утро пятницы, 21 июня, разогнали протесты в Тбилиси. Подчеркнем, часть митингующих была задержана.
Добавим также, в Тбилиси ночью 21 июня участники протеста в Грузии, который вначале проходил у здания парламента, разгромили офис правящей партии "Грузинская мечта".