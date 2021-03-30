Протесты в Черновцах против карантина: бизнесу частично пошли на уступки

Участникам протеста в Черновцах против карантина частично пошли на уступки. В частности, предпринимателям Калиновского рынка дали доступ к своим торговым местам.

Сообщается, что бизнес настаивал на том, чтобы предпринимателей Калиновского рынка освободили от платы за камеры хранения, поскольку непродовольственному сектору запрещено работать при карантине "красной зоны".

Кроме того, городской совет просили открыть все входы на рынок и дать доступ к торговым местам с 05:00 до 22:00. Оба требования были поддержаны депутатами.

Однако доступ к торговым местам не означает, что Калиновский рынок заработает в полном объеме, несмотря на карантин. Речь идет о том, что раньше до 14:00 предпринимателей вообще не пускали на рынок, и они не могли вывезти свой товар.