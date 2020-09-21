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Протесты в Беларуси: Telegram-канал опубликовал данные силовиков

Автор: Артур Родивилов

В сети появились данные более тысячи правоохранителей из Бреста и Бресткой области после жестокого разгона акции протеста в этом городе.

Список опубликовал оппозиционный белорусский Telegram-канал NEXTA.

В посте содержится ссылка на таблицу Google с указанием имен, фамилий и отчеств, а также даты рождения, места работы и звания правоохранителей. Достоверна ли эта информация, пока неизвестно.

Ранее белорусский телеграм-канал NEXTA опубликовал данные тысячи сотрудников МВД Беларуси, которые, по мнению его авторов, причастны к разгону протестов.

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В различных городах Беларуси в воскресенье, 20 сентября, проходили акции протеста.

Митингующие требовали проведения новых президентских выборов, наказания причастных к преступлениям против участников акций протеста, а также освобождения всех политических заключенных.

По данным правозащитников, во время акций протеста в городах Беларуси силовики задержали около 190 человек.

В белорусской столице задержали по меньшей мере 129 протестующих, некоторых уже отпустили.

В Бресте силовики разгоняли акцию протеста с помощью газа.

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