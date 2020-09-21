Протести в Білорусі: Telegram-канал опублікував дані силовиків

У мережі з'явилися дані понад тисячі правоохоронців з Бреста і Брестської області після жорстокого розгону акції протесту в цьому місті. Чи правдива ця інформація, поки невідомо.

Список опублікував опозиційний білоруський Telegram-канал NEXTA.

У дописі міститься посилання на таблицю Google із зазначенням імен, прізвищ та по батькові, а також дати народження, місця роботи та звання правоохоронців.

Раніше білоруський телеграм-канал опублікував дані тисячі співробітників МВС Білорусі, які, на думку його авторів, причетні до розгону протестів.

У різних містах Білорусі в неділю, 20 вересня, проходили акції протесту.

Мітингувальники вимагали проведення нових президентських виборів, покарання причетних до злочинів проти учасників акцій протесту, а також звільнення всіх політичних ув'язнених.

За даними правозахисників, під час акцій протесту в містах Білорусі силовики затримали близько 190 осіб.

В білоруській столиці затримали щонайменше 129 протестувальників, деяких вже відпустили.

У Бресті силовики розганяли акцію протесту з допомогою газу.