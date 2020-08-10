Протесты в Беларуси охватили крупнейшие города

Жители Беларуси, которые не согласны с предварительно оглашенной победой действующего президента страны Александра Лукашенко на выборах, снова собираются на акции протеста в центрах городов. Демонстранты требуют провести президентские выборы без участия Лукашенко и освободить всех политзаключенных.

Минск

Возле станции метро Пушкинской в Минске слышны взрывы светошумовых гранат, сообщают очевидцы. С их помощью ОМОН вытесняет митингующих. Демонстранты используют рекламные щиты для баррикад.

Береза

В городе Береза местные жители также вышли на протест. Прибыли автозаки, силовики стреляют резиновыми пулями, используют светошумовые гранаты. Стоит водомет, людей выдавливают со всех площадей. Милиция не пускает в центр людей.

Брест

В Бресте на проспекте Машерова и бульваре Космонавтов сейчас происходит противостояние людей с силовиками. Демонстранты запускают в их сторону фейерверки. Сначала здесь было много людей, затем количество снизилось до нескольких сотен. Когда стало не хватать ОМОНа, в помощь подогнали кого-то из военных.

Гродно

В Гродно также напряженная обстановка. С вечера магазины и кофейни в центре города были закрыты. Планировалось, что жители города соберутся на площади Ленина. Но в последний момент сбор перенесли к областной филармонии. Однако подходы к ней были перекрыты. По перекрытым улицам двигалась спецтехника. Движение по Старому мосту разрешалось только для рейсовых автобусов и троллейбусов. Ближе к семи начались выборочные задержания. Люди передвигались маленькими группами.

Гомель

В Гомеле люди тоже поднялись на протест, их много и они скандируют лозунг: "Верим, можем, победим!". Правоохранители города тщательно обыскивают людей с рюкзаками. Протестующие призывают силовиков опустить щиты. В городе ограничили продажу алкоголя. Ранее здесь задержали 30 человек.

Могилев

В Могилеве еще днем силовики перекрыли весь центр. Силовиков там в несколько раз больше, чем было в предыдущий день.

Напомним, в Беларуси проходит второй день протестов.

Вчера после завершения президентских выборов начались массовые акции протеста, которые длятся уже второй день. Новая акция протеста во всех крупных городах страны была запланирована на 19:00. Однако, перед началом акции силовики начали задерживать демонстрантов у стелы "Минск - город-герой".

Кроме того, в Минске перед началом акции протеста начались задержания.