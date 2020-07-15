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Протесты в Беларуси: в Минске задержали более 100 человек

Автор: Артур Родивилов

Сотрудники ОМОН начали избивать и задерживать безоружных людей

В Минске сотрудники ОМОН начали избивать безоружных мирных людей, которые вышли на протест после отказа ЦИК регистрировать независимых кандидатов на выборах президента. Закрыты станции метро.

Об этом сообщает Tut.by.

В Минске станция метро Октябрьская закрыта "по техническим причинам", поэтому люди спускаются к Немиге, но там метро тоже закрыто. В начале проспекта Победителей люди свистят и хлопают в ладоши, кричат "Позор!" и "Уходи!", сигналят автомобили. На площади Свободы дежурит автозак и два автобуса.

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Как сообщалось, ранее ЦИК Беларуси проголосовала за недопуск в кандидаты на выборах главного конкурента действующей власти Виктора Бабарыко.

Вместе с тем были зарегистрированы кандидатами пять человек: действующий глава государства Александр Лукашенко, экс-депутат Анна Канопацкая, председатель партии БСДГ Сергей Черечень, сопредседателя объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и супруга задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская.

Отметим, вечером во вторник МВД Беларуси распространило предупреждение о недопустимости участия в незаконных массовых мероприятиях и призвало жителей Беларуси "проявить разум и мудрость, реагируя на призывы собраться на улицах городов".

Напомним, выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.

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