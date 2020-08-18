ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Протести в Білорусі: місцева влада Гродно прийняла вимоги штабу Тихановської

Гродно, Вівторок 18 серпня 2020 23:02
Протести в Білорусі: місцева влада Гродно прийняла вимоги штабу Тихановської
Фото: протести в Білорусі (Tut.by)
Автор: Инна Собора

Силовики не проводитимуть затримання

У Гродно на тлі протестів в Білорусі місцева влада прийняла вимоги, висунуті штабом опозиційного кандидата в президенти Світлани Тіхановскої. Зокрема, дозволили участь в масових акціях.

Про це повідомляє Медіазона. Білорусь.

У місті дозволили збиратися на центральних площах у будь-який час, більш того влада обіцяє "медичний, технічний та інформаційний супровід".

Силовики принесли вибачення за свої дії, всіх протестуючих відпустили. Також влада обіцяє перевірити дії міліціонерів під час протестів.

Крім того, обіцяють, що керівники підприємств не каратимуть робочих за забастовки.

Опозиції виділять час для виступу на місцевому телеканалі "Гродно Плюс".

Раніше повідомлялося, що в білоруському Гродно державний телеканал вів пряму трансляцію протестів.

Відзначимо, що 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких чинний глава держави Олександр Лукашенко, який займає свій пост з 1994 року, набрав 80,1% голосів. Відразу після виборів в Білорусі почалися акції протесту. Частина білоруського суспільства не погодилася з такими результатами виборів і вимагає нового голосування.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Білорусьпротест
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся