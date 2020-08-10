Протесты в Беларуси: Люблинский треугольник призвал к диалогу

Министры иностранных дел стран Люблинского треугольника глубоко обеспокоены эскалацией ситуации в Беларуси после президентских выборов. Министры призывают власти воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных минувшей ночью.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Украины.

"Уважение основных свобод и прав человека, включая демократию и верховенство права, является необходимым для дальнейшего развития независимой и суверенной Беларуси, которую мы полностью поддерживаем", - говорится в сообщении.

Кроме того, министры уверены, только путем диалога текущую ситуацию можно решить на благо народа и государства Беларусь.

Также министры заявили, что готовы к любой помощи в содействии диалогу.

"Благополучия и процветания Беларуси и ее народа важные для всей Европы и особенно для нашего региона. Все мы заинтересованы в продолжении взаимовыгодного диалога, а также сотрудничества, основанного на демократических ценностях и ориентированной на создание условий для совместного и стабильного будущего", - говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье в Беларуси прошли президентские выборы. По последним данным ЦИК, лидирует действующий президент Александр Лукашенко.

После закрытия избирательных участков по всей территории страны начались акции протеста и массовые задержание.

О втором дне протестов читайте в материале РБК-Украина.