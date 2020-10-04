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Протесты в Беларуси: количество задержанных превысило 170

Беларусь, Воскресенье 04 октября 2020 22:39
Протесты в Беларуси: количество задержанных превысило 170
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правозащитники продолжают устанавливать личность задержанных во время сегодняшних акций протеста в Беларуси. Сейчас известно о задержании по меньшей мере 171 человека.

Об этом сообщает белорусский правозащитный центр "Весна".

Среди задержанных 10 журналистов и один блогер. Некоторых задержанных во время акций протеста уже отпустили. Также есть информация о задержании гражданина России.

Подавляющее большинство задержанных из Минска, но задержания происходили и в других городах Беларуси.

Напомним, сегодня в Беларуси снова возобновились протесты против режима Александра Лукашенко. В городах страны прошли марши с требованием освобождения всех политических заключенных. Акции протеста разгонялись силовиками, а их участников задерживали.

Как писало РБК-Украина, в Минске против демонстрантов сегодня применили водомет.

В Витебске милиционеры разгоняли митингующих с помощью слезоточивого газа.

Кроме того, в Бобруйске силовики задержали почти всех вышедших сегодня на акцию протеста.

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