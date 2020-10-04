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Протести в Білорусі: кількість затриманих перевищила 170

Білорусь, Неділя 04 жовтня 2020 22:39
Протести в Білорусі: кількість затриманих перевищила 170
Фото: протести у Білорусі (tut.by)
Автор: Дмитро Левицький

Правозахисники продовжують встановлювати особу затриманих під час сьогоднішніх акцій протесту в Білорусі. Наразі відомо про затримання щонайменше 171 людини.

Про це повідомляє білоруський правозахисний центр "Весна".

Серед затриманих 10 журналістів та один блогер. Деяких затриманих під час акцій протесту вже відпустили. Також є інформація про затримання громадянина Росії.

Переважна більшість затриманих з Мінська, але затримання відбувалися й в інших містах Білорусі.

Нагадаємо, сьогодні у Білорусі знову поновилися протести проти режиму Олександра Лукашенка. У містах країни пройшли марші з вимогою звільнення всіх політичних в'язнів. Акції протесту розганялися силовиками, а їх учасників затримували.

Як писало РБК-Україна, у Мінську проти демонстрантів сьогодні застосували водомет.

У Вітебську міліціонери розганяли мітингувальників за допомогою сльозогінного газу.

Крім того, у Бобруйську силовики затримали майже всіх людей, які вийшли сьогодні на акцію протесту.

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