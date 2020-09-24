Протесты в Беларуси: кого поддерживают украинцы

Фото: протест в Беларуси (vesma.today)

Лукашенко поддерживают 31% украинцев, 45% респодентов - протестующих

По состоянию на середину сентября 45,3% среди всех украинцев поддерживают участников массовых протестов в Беларуси, 31,3% респондентов поддерживают Александра Лукашенко.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Как Вы знаете, в Беларуси проходят массовые протесты против власти Лукашенко. Кого Вы больше поддерживает тех, кто протестует, или Лукашенко?

Если на западе и в центре больше тех, кто поддерживает протестующих, то на юге и Востоке - тех, кто поддерживает Лукашенко.

Как Вы знаете, в Беларуси проходят массовые протесты против власти Лукашенко. Кого Вы больше поддерживает тех, кто протестует, или Лукашенко?

(% среди избирателей партии на выборах в Верховную раду / кандидата на выборах президента)

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос методом CATI с 12 по 16 сентября 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

Напомним, поддержка Александра Лукашенко всегда была достаточно высокой среди украинцев. Он традиционно лидировал в рейтингах лидеров иностранных государств. Только в 2019 году канцлер ФРГ Ангела Меркель опередила Лукашенко в рейтинге симпатий украинцев.

Отметим, что после президентских выборов 9 августа, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, в Беларуси начались массовые протесты, которые с применением огнестрельного оружия подавляются силовиками.