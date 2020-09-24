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Протести в Білорусі: кого підтримують українці

Київ, Четвер 24 вересня 2020 14:52
Протести в Білорусі: кого підтримують українці
Фото: протест в Біларусі (vesma.today)
Автор: Олександр Білоус

Лукашенка підтримують 31% українців, 45% респондентів - протестувальників

Станом на середину вересня 45,3% серед усіх українців підтримують учасників масових протестів у Білорусі, 31,3% респондентів підтримують Олександра Лукашенка.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

Як Ви знаєте, в Білорусі йдуть масові протести проти влади Лукашенка. Кого Ви більше підтримує - тих, хто протестує, чи Лукашенка?

Протести в Білорусі: кого підтримують українці

Якщо на заході і в центрі більше тих, хто підтримує протестувальників, то на півдні і Сході - тих, хто підтримує Лукашенка.

Як Ви знаєте, в Білорусі йдуть масові протести проти влади Лукашенка. Кого Ви більше підтримує - тих, хто протестує, чи Лукашенка?

(% серед виборців партії на виборах до Верховної ради / кандидата на виборах президента)

Протести в Білорусі: кого підтримують українці

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування методом CATI з 12 до 16 вересня 2020 року серед 2000 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% - для показників близьких до 25%, 1,4% - для показників близьких до 10%.

Нагадаємо, підтримка Олександра Лукашенка завжди була досить високою серед українців. Він традиційно лідирував у рейтингах лідерів іноземних держав. Лише у 2019 році канцлер ФРН Ангела Меркель випередила Лукашенка в рейтингу симпатій українців.

Зазначимо, що після президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, у Білорусі почалися масові протести, які із застосуванням вогнепальної зброї придушуються силовиками.

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