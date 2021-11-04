Протесты "антивакциваторов" связаны с российской дезинформацией, - посольство США

По его словам, идентичный киевскому протест "антивакцинаторов" прошел в Кишиневе. Кроме того, похожие месседжи распространяются и в странах Балтии.

"Согласно серьезной (заслуживающей доверия, - ред.) информации, месседжи, которые распространяет эта группа, включая и другие месседжи, очень совпадают с нарративами российской дезинформации, в частности с заявлением, что украинцы и россияне - "это один народ". Участники протеста утверждали, что получали денежную поддержку из частных источников в России", - отметил Лэнгенкэмп.

Он подчеркнул, что Вашингтон твердо верит в свободу слова и свободу мирных собраний.

"Но в то же время касательно этой группы мы убеждены, что они не руководствуются интересами Украины и украинского народа. Мы надеемся, что украинцы хорошо разберутся, что из себя представляет эта группа протестующих", - добавил он.