Протести "антивакціваторів" пов'язані з російською дезінформацією, - посольство США

За його словами, ідентичний київському протест "антивакцинаторів" пройшов у Кишиневі. Крім того, схожі меседжі поширюються і в країнах Балтії.

"Згідно серйозної (достовірної, - ред.) інформації, меседжі, які поширює ця група, включаючи й інші меседжі, дуже збігаються з наративами російської дезінформації, зокрема з заявою, що українці і росіяни - "це один народ". Учасники протесту стверджували, що отримували грошову підтримку з приватних джерел в Росії", - зазначив Ленгенкемп.

Він підкреслив, що Вашингтон твердо вірить у свободу слова і свободу мирних зібрань.

"Але в той же час щодо цієї групи ми переконані, що вони не керуються інтересами України і українського народу. Ми сподіваємося, що українці добре розберуться, що з себе представляє ця група протестувальників", - додав він.