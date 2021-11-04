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Протести "антивакціваторів" пов'язані з російською дезінформацією, - посольство США

Автор: Уляна Безпалько

Посольство США в Україні пов'язує мітинги "антивакциваторів", які виступають проти вакцинації від COVID, з російською дезінформацією. За його даними, акції були проплачені з приватних джерел в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера посольства США Деніела Ленгенкемпа.

За його словами, ідентичний київському протест "антивакцинаторів" пройшов у Кишиневі. Крім того, схожі меседжі поширюються і в країнах Балтії.

"Згідно серйозної (достовірної, - ред.) інформації, меседжі, які поширює ця група, включаючи й інші меседжі, дуже збігаються з наративами російської дезінформації, зокрема з заявою, що українці і росіяни - "це один народ". Учасники протесту стверджували, що отримували грошову підтримку з приватних джерел в Росії", - зазначив Ленгенкемп.

Він підкреслив, що Вашингтон твердо вірить у свободу слова і свободу мирних зібрань.

"Але в той же час щодо цієї групи ми переконані, що вони не керуються інтересами України і українського народу. Ми сподіваємося, що українці добре розберуться, що з себе представляє ця група протестувальників", - додав він.

Нагадаємо, напередодні країною прокотилася хвиля протестів "антивакцинаторів", детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

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