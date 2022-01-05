Протесты в Алматы: митингующие штурмуют мэрию

Протестующие начали штурм акимата (мэрии) Алматы в Казахстане. В ответ в них летят светошумовые гранаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Orda.Kz.
По данным портала, протестующие ворвались в здание акимата Алматы, в нем выбиты окна и двери.
Кроме того, другая часть протестующих пытается прорваться в старую резиденцию президента.
Около 10 тысяч протестующих пришли на площадь Республики, они вооружились резиновыми дубинками. Полиция использует против митингующих светошумовые гранаты.
Напомним, протесты, спровоцированные подорожанием сжиженного газа в два раза. Люди выходят на улицы, несмотря на отставку правительства и введенное в некоторых городах чрезвычайное положение.