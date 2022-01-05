Протести в Алмати: мітингувальники штурмують мерію

Протестувальники почали штурм акімата (мерії) Алмати в Казахстані. У відповідь в них летять світлошумові гранати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Orda.Kz.
За даними порталу, протестувальники увірвалися в будівлю акімату Алмати, в ньому вибиті вікна і двері.
Крім того, інша частина протестувальників намагається прорватися в Стару резиденцію президента.
Близько 10 тисяч протестувальників прийшли на площу Республіки, вони озброїлися гумовими кийками. Поліція використовує проти мітингувальників світлошумові гранати.
Нагадаємо, протести, спровоковані подорожчанням скрапленого газу в два рази. Люди виходять на вулиці, незважаючи на відставку уряду і введене в деяких містах надзвичайний стан.