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Протести в Алмати: мітингувальники штурмують мерію

Автор: Олександр Білоус

Протестувальники почали штурм акімата (мерії) Алмати в Казахстані. У відповідь в них летять світлошумові гранати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Orda.Kz.

За даними порталу, протестувальники увірвалися в будівлю акімату Алмати, в ньому вибиті вікна і двері.

Крім того, інша частина протестувальників намагається прорватися в Стару резиденцію президента.

Близько 10 тисяч протестувальників прийшли на площу Республіки, вони озброїлися гумовими кийками. Поліція використовує проти мітингувальників світлошумові гранати.

Нагадаємо, протести, спровоковані подорожчанням скрапленого газу в два рази. Люди виходять на вулиці, незважаючи на відставку уряду і введене в деяких містах надзвичайний стан.

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Казахстан