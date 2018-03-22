Протесты аграриев: в "Укравтодоре" рассказали о состоянии проезда на дорогах

Проезд автодорогами частично заблокирован в четырех областях

В Украине в четверг, 22 марта, снова начались акции протеста аграриев с блокированием движения на автодорогах. Сейчас проезд по автодорогам частично заблокирован в четырех областях, сообщили в пресс-службе "Укравтодора".

"22.03.2018 г. снова начались акции протеста аграриев с блокированием движения на автодорогах. Причина проведения акции - защита интересов сельхозпроизводителей - решение вопроса возмещения НДС при экспорте технических и масличных культур", - говорится в сообщении.

Так, в Ровенской области с 12:00 перекрыто движение на автодороге М-06 Киев - Чоп, км 268+180 (возле с. Головниця Корецкого р-на). Каждые 10 минут митингующие пропускают автомобили. Акция ориентировочно продлится до 16:00.

В Черкасской области по 12:15 перекрыто движение автотранспорта на автодороге М-05 Киев - Одесса км 210+600 (Умань). Митингующие непрерывно ходят по пешеходному переходу.

В Тернопольской области с 12:5 было перекрыто движение автотранспорта на автодороге М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, км 172.

В Хмельницкой области с 12:00 перекрыто движение автотранспорта на автодороге М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, км 280+800 (с. Прибужское Хмельницкого р-на) Митингующие непрерывно ходят по пешеходному переходу. Также они установили сельхозтехнику для предотвращения объезда.

Напомним, ранее, 20 марта 2018 года украинские аграрии перекрывали дороги в разных областях Украины, страйкуючи против изменений в Налоговый кодекс Украины в части отмены возмещения НДС мелким и средним предпринимателям.