Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Рух автотранспорту відновлено в усіх областях

НовиниСуспільство    20.03.2018 - 16:15
Фото: протести (facebook.com/yurets.kovalchuk)
Фото: протести (facebook.com/yurets.kovalchuk)

Українські аграрії перекривали дороги, страйкуючи проти змін до Податкового кодексу України

В Україні закінчилася акція протесту аграріїв з блокуванням руху на автодорогах. Про це повідомила прес-служба "Укравтодору".

"В Україні закінчилася акція протесту аграріїв з блокуванням руху на автодорогах. Рух відновлено в усіх областях!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку "Укравтодор" попереджав, що українські аграрії перекриють дороги в різних областях України, страйкуючи проти змін до Податкового кодексу України в частині скасування відшкодування ПДВ дрібним та середнім підприємцям.

Зміни були прийняті у грудні минулого року. За підрахунками аграріїв, за таких умов вони втратять близько 6 млрд гривень, а їхні кошти можуть "перекласти у кишеню" великих переробних агрохолдингів на кшталт "Кернела".

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
У Рівненській області з 10:00 перекриють трасу Київ-Чоп В Україні сьогодні можуть перекрити кілька трас у зв'язку з акціями аграріїв
Теги: протест, транспорт, аграрии, перекрыто движение
Перехід на літній час 2018: коли переводити годинники українцям
Можуть не пережити ніч: українців просять врятувати від смерті лелек (фото)
У Києві зникла неповнолітня дівчина (фото)
Британці захопилися українкою, яка плаває голяка при мінусовій температурі (фото)
On Top