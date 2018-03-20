Рух автотранспорту відновлено в усіх областях

В Україні закінчилася акція протесту аграріїв з блокуванням руху на автодорогах. Про це повідомила прес-служба "Укравтодору".

"В Україні закінчилася акція протесту аграріїв з блокуванням руху на автодорогах. Рух відновлено в усіх областях!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку "Укравтодор" попереджав, що українські аграрії перекриють дороги в різних областях України, страйкуючи проти змін до Податкового кодексу України в частині скасування відшкодування ПДВ дрібним та середнім підприємцям.

Зміни були прийняті у грудні минулого року. За підрахунками аграріїв, за таких умов вони втратять близько 6 млрд гривень, а їхні кошти можуть "перекласти у кишеню" великих переробних агрохолдингів на кшталт "Кернела".