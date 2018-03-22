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Протести аграріїв: в "Укравтодорі" розповіли про стан проїзду на дорогах

НовиниСуспільство    22.03.2018 - 16:09
Фото: протести (facebook.com/yurets.kovalchuk)
Фото: протести (facebook.com/yurets.kovalchuk)

Проїзд автошляхами частково заблоковано у чотирьох областях

В Україні у четвер, 22 березня, розпочалися акції протесту аграріїв з блокуванням руху на автодорогах. Наразі проїзд автошляхами частково заблоковано у чотирьох областях, повідомили в прес-службі "Укравтодору".

"22.03.2018 р. знову розпочалися акції протесту аграріїв з блокуванням руху на автодорогах. Причина проведення акції - захист інтересів сільгоспвиробників - вирішення питання відшкодування ПДВ при експорті технічних та олійних культур", - йдеться у повідомленні.

Так, у Рівненській області з 12:00 перекрито рух на автодорозі М-06 Київ - Чоп, км 268+180 (біля с. Головниця Корецького р-ну). Кожні 10 хвилин мітингувальники пропускають автомобілі. Акція орієнтовно триватиме до 16:00.

У Черкаській області з 12:15 перекрито рух автотранспорту на автодорозі М-05 Київ - Одеса, км 210+600 (м. Умань). Мітингувальники безперервно ходять по пішоходному переходу.

У Тернопільській області з 12:5 було перекрито рух автотранспорту на автодорозі М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка, км 172.

У Хмельницькій області з 12:00 перекрито рух автотранспорту на автодорозі М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка, км 280+800 (с. Прибузьке Хмельницького р.-ну)  Мітингувальники безперервно ходять по пішоходному переходу. Також вони встановили сільгосптехніку для унеможливлення об’їзду.

Нагадаємо, раніше, 20 березня 2018 року українські аграрії перекривали дороги в різних областях України, страйкуючи проти змін до Податкового кодексу України в частині скасування відшкодування ПДВ дрібним та середнім підприємцям. 

Аграрії страйкують проти змін до Податкового кодексу У Рівненській області з 10:00 перекриють трасу Київ-Чоп
Теги: протест, аграрии, перекрыто движение
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