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Парламент Грузии утвердил правительство

Новости » Политика    08.09.2019 - 18:12
Парламент Грузии утвердил правительство
Фото: Георгий Гахария (kavkazplus.com)

Премьер-министром Грузии избран Георгий Гахария

Парламент Грузии сегодня, 9 сентября, объявил вотум доверия обновленному составу правительства под руководством нового премьер-министра Георгия Гахария. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Грузия Online".

Сообщается, что в поддержку нового премьера высказались 98 депутатов. Гахария стал пятым премьер-министром от правящей партии "Грузинская мечта" за последние семь лет. Он сменил на этом посту Мамуку Бахтадзе, руководившим правительством один год и два месяца.

Кандидатура Гахария на пост премьер-министра была официально представлена 3 сентября по итогам заседания политсовета партии.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 3 сентября партия "Грузинская мечта" выдвинула министра внутренних дел Георгия Гахарию на должность премьер-министра Грузии.

Ранее бывший премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что его уход с поста является "обычным политическим процессом". По его словам, в решении уйти из правительства не нужно искать конспиративные теории. Консультации по этому поводу велись в офисе партии "Грузинская мечта".

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