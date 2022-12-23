У "Дії" з'явилися судові рішення

У мобільному додатку "Дія" стартувало бета-тестування доступу користувачів до судових рішень.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram сервісу "Дія".
"Судове рішення - це документ суду, який завершує результат розгляду справи. Його можна показати органам місцевого самоврядування, щоб підтвердити, що чоловік і жінка розлучилися. Або органам МВС, щоб забрати права, якщо до цього їх вилучили поліцейські, або пред'явити нотаріусу для відкриття спадщини". ", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що з новою послугою користувачі за кілька кліків зможуть отримати електронне судове рішення з електронним підписом судді прямо на смартфоні. Документ має таку саму юридичну силу, як і паперовий.
Приєднатися до тестування нової послуги можуть українці, які:
Раніше ми писали, що у "Дії" оновили COVID-сертифікати. Тепер у додатку можна згенерувати оновлений документ про четверту дозу вакцини.
РБК-Україна також повідомляло, що в Україні дозволили використовувати електронне посвідчення водія в додатку "Дії" без пластикового аналога.
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