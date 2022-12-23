В "Дії" появились судебные решения

В мобильном приложении "Дія" стартовало бета-тестирование доступа пользователей к судебным решениям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram сервиса "Дія".
"Судебное решение – это документ суда, завершающий результат рассмотрения дела. Его можно показать органам местного самоуправления, чтобы подтвердить, что мужчина и женщина развелись. Или органам МВД, чтобы забрать права, если до этого их изъяли полицейские, или предъявить нотариусу для открытия наследства", - говорится в сообщении.
Сообщается, что с новой услугой пользователи за несколько кликов смогут получить электронное судебное решение с электронной подписью судьи прямо на смартфоне. Документ имеет такую же юридическую силу, что и бумажный.
Присоединиться к тестированию новой услуги могут украинцы, которые:
Ранее мы писали, что в "Дії" обновили COVID-сертификаты. Теперь в приложении можно сгенерировать обновленный документ о четвертой дозе вакцины.
РБК-Украина также сообщало, что в Украине разрешили использовать электронное водительское удостоверение в приложении "Дії" без пластикового аналога.
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