В "Дії" появились судебные решения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram сервиса "Дія".

"Судебное решение – это документ суда, завершающий результат рассмотрения дела. Его можно показать органам местного самоуправления, чтобы подтвердить, что мужчина и женщина развелись. Или органам МВД, чтобы забрать права, если до этого их изъяли полицейские, или предъявить нотариусу для открытия наследства", - говорится в сообщении.

Сообщается, что с новой услугой пользователи за несколько кликов смогут получить электронное судебное решение с электронной подписью судьи прямо на смартфоне. Документ имеет такую же юридическую силу, что и бумажный.

Присоединиться к тестированию новой услуги могут украинцы, которые: