ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Из-за протестов в Киргизии пострадали более тысячи человек

Автор: Андрей Козловский

Число пострадавших в ходе беспорядков в Киргизии возросло до 1002 человек. Днем ранее власти информировали о 911 пострадавших и одного погибшего.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Киргизии.

Как сообщается, из общего числа пострадавших 797 человек после предоставляемой им первой помощи были отправлены лечиться амбулаторно. Еще 204 человека были госпитализированы с травмами.

Напомним, в понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами выборов в парламент страны, которые прошли 4 октября. На них вышли тысячи людей, которые после столкновений с силовиками, захватили здание парламента страны и президентской администрации.

После этого в Киргизии премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку.

Кроме того, в отставку ушли мэр Бишкека, главы Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областей и другие чиновники.

Также РБК-Украина сообщало, что депутаты парламента Киргизии 7 октября начали процедуру объявления импичмента президенту страны Сооронбаю Жеенбекову.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киргизия