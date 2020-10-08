Из-за протестов в Киргизии пострадали более тысячи человек

Число пострадавших в ходе беспорядков в Киргизии возросло до 1002 человек. Днем ранее власти информировали о 911 пострадавших и одного погибшего.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Киргизии.

Как сообщается, из общего числа пострадавших 797 человек после предоставляемой им первой помощи были отправлены лечиться амбулаторно. Еще 204 человека были госпитализированы с травмами.

Напомним, в понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами выборов в парламент страны, которые прошли 4 октября. На них вышли тысячи людей, которые после столкновений с силовиками, захватили здание парламента страны и президентской администрации.

После этого в Киргизии премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку.

Кроме того, в отставку ушли мэр Бишкека, главы Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областей и другие чиновники.

Также РБК-Украина сообщало, что депутаты парламента Киргизии 7 октября начали процедуру объявления импичмента президенту страны Сооронбаю Жеенбекову.