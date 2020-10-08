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Через протести в Киргизстані постраждали більше тисячі людей

Автор: Андрій Козловський

Кількість постраждалих в ході заворушень в Киргизстані зросла до 1002 осіб. Днем раніше влада інформувала про 911 постраждалих і одного загиблого.

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Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я Киргизстану.

Як повідомляється, із загальної кількості потерпілих 797 осіб після надаваної їм першої допомоги були відправлені лікуватися амбулаторно. Ще 204 людини були госпіталізовані з травмами.

Нагадаємо, у понеділок у Киргизстані спалахнули масові протести незгодних з підсумками виборів до парламенту країни, які пройшли 4 жовтня. На них вийшли тисячі людей, які після зіткнень з силовиками, захопили будівлю парламенту країни і президентської адміністрації.

Після цього в Киргизії прем'єр-міністр Кубатбек Боронов подав у відставку.

Крім того, у відставку пішли мер Бішкека, глави Іссик-Кульської, Наринської та Таласької областей та інші чиновники.

Також РБК-Україна повідомляло, що депутати парламенту Киргизстану 7 жовтня почали процедуру оголошення імпічменту президенту країни Сооронбаю Жеенбекову.

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