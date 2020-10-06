Протесты в Киргизии: мэр Бишкека подал в отставку

Фото: Азиз Суракматов (facebook.com 312Bishkek)

Мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку по собственному желанию. Его пресс-секретарь Гуля Алмамбетова опубликовала фото заявления.

Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.

Отметим, ранее главы трех регионов страны - Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областей - также подали в отставку.

Напомним, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что минувшей ночью была совершена попытка незаконно захватить государственную власть. По его словам, он приказал силовикам не открывать огонь.

Жээнбеков призвал лидеров протестов вернуться в правовое поле, соотечественников - не поддаваться на провокации. Он также предложил Центральной избирательной комиссии тщательно расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов.

Как писало РБК-Украина, в Киргизии сообщили о первом погибшем в ходе протестов.

Митингующие захватили Белый дом, а также освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО Госкомитета нацбезопасности.