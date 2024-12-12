До протестів у Тбілісі приєдналися державні службовці

Ввечері 11 грудня на проспекті Руставелі учасники акції зайняли проїжджу частину та перекрили автодорогу.

До цього зайняті в публічному секторі люди, пройшли ходою від площі Республіки до парламенту та приєдналися до акції. Учасники мітингу зустріли ходу держслужбовців оплесками.

Протести в центрі грузинської столиці тривають 14 діб поспіль. Нинішня ніч антиурядових акцій у Тбілісі відбувається спокійно.

Новий пік протесту очікується ближче до суботи, 14 грудня, коли в парламенті заплановані вибори нового президента.

Напередодні ввечері до присутніх знову звернувся колишній телеведучий Гоча Ткешелашвілі. Він закликає громадян до мирної боротьби. За його словами, зараз, як ніколи, народ повинен стояти разом заради майбутнього країни.

Вимога протестувальників незмінна - призначити повторні вибори та звільнити затриманих під час акції протесту громадян.