К протестам в Тбилиси присоединились государственные служащие

В Тбилиси на акцию протеста против отсрочки правительством переговоров о вступлении Грузии в ЕС, вышли работники государственного сектора. Среди них - учителя и врачи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interpressnews, Эхо Кавказа.
Вечером 11 декабря на проспекте Руставели участники акции заняли проезжую часть и перекрыли автодорогу.
Перед этим занятые в публичном секторе люди, прошли шествием от площади Республики до парламента и присоединились к акции. Митингующие встретили шествие госслужащих аплодисментами.
Протесты в центре грузинской столицы продолжаются 14 суток подряд. Нынешняя ночь антиправительственных акций в Тбилиси проходит спокойно.
Новый пик протеста ожидается ближе к субботе, 14 декабря, когда в парламенте запланированы выборы нового президента.
Накануне вечером к собравшимся вновь обратился бывший телеведущий Гоча Ткешелашвили. Он призывает граждан к мирной борьбе. По его словам, сейчас, как никогда, народ должен стоять вместе ради будущего страны.
Требование протестующих не меняется - назначить повторные выборы и освободить задержанных во время акции протеста граждан.
26 октября в стране состоялись парламентские выборы. На них победила пророссийская "Грузинская мечта", набрав 54% голосов.
Оппозиционные партии набрали от 8% до 11%, отказались признавать результаты выборов из-за случаев фальсификаций и начали масштабные протесты.
Однако серьезную эскалацию митинги приобрели после 28 ноября, когда сформированное на базе "Грузинской мечты" правительство до конца 2028 года отказалось начинать переговоры о вступлении страны в Европейский Союз.
Каждый вечер десятки тысяч людей собираются в центре Тбилиси. Полицейский спецназ почти каждую ночь разгонял протестующих, используя водометы, слезоточивый газ и резиновые пули, а также массово задерживал людей.
Вечером 7 декабря в центре столицы были зафиксированы нападения на митингующих и журналистов неизвестных групп молодых людей в балаклавах.
Последние несколько дней, акция проходила спокойно, спецназ людей не разгонял.
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